رأي المؤتمر الوطني في خطاب البشير ... تفاصيل

وعدد الخضر لدى مخاطبته المؤتمر العام لبناء محلية جبل أولياء ضمن مؤتمرات بناء المحليات بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم الجوانب المهمة في خطاب رئيس الجمهورية والمتمثلة فى اعتراف الخطاب بوجود مشكلة، والاعتراف بالاشكال دليل على القوة والرغبة في الحلول.
وتابع"الخطاب أكد علي شيئين مهمين سعيه لاستكمال تحقيق السلام وإلحاق الجميع بالحوار والالتزام بمخرجات الحوار الوطني وتنفيذها".
وقال الخضر انه من الجوانب المهمة فى الخطاب تتمثل فى ان المرحلة القادمة أساسها الحوار ولا مكان فيها للبندقية أو فرض الآراء على الآخرين سواء من المؤتمر الوطني أم الاحزاب الاخرى وان رئيس الجمهورية يسعى لتهيئة الساحة السياسية للتغيير بطلبه من البرلمان تأجيل النقاش حول التعديلات الدستورية مما يعني فتح الباب أمام كافة القوى السياسية لمناقشة الامر بما فيها المتشككة حتى يتم تشكيل رؤيا متكاملة.وان تحديد إعلان حالة الطوارئ بعام مقصود بها حسم السيولة في الانفلات الاقتصادي وفي أسواق العملة الحرة ومكافحة الفساد وتهريب المنتجات الاقتصادية السودانية كالذهب وغيره وان الخطاب أولى أهمية خاصة للشباب وقضاياهم في التعليم وفرص العمل والتمويل .
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