وزارة التربية: امتحانات الشهادة الثانوية في موعدها

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم، الطاهر حسن الطاهر، اكتمال كافة الترتيبات لبدء امتحانات الشهادة الثانوية، مؤكدا قيام الامتحانات في موعدها المحدد الثاني من مارس 2019م من خلال ثلاثة آلاف وتسعمائة اربعة واربعين مركز امتحان وثلاثة عشر مركزا خارج السودان.
واشار الطاهر خلال مؤتمرا صحفيا للتنوير حول سير الترتيبات لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية الى انه تم الفراغ من اختيار المراقبين والكنترول والمصححين وفق المعايير المحددة.وكشف الوكيل عن زيادة الاستحقاقات المالية لهم بنسبة مائة في المائة كما طمأن الاسر والطلاب باكتمال الترتيبات كافة لقيام الامتحانات في موعدها ودعا الي عدم الالتفات للشائعات والتركيز علي المذاكرة والتحصيل الاكاديمي.
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