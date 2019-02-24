التآمين الصحي: ارتفاع التغطية السكانية إلى 66%

أعلن الصندوق القومي للتأمين الصحي عن تحقيق جميع الأهداف التي تم وضعها للعام 2018م رغم الظروف الصعبة والتقلبات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد.

وقطع د. طلال الفاضل المهدي المدير العام للصندوق خلال مخاطبته الملتقى السابع والثلاثين لمديري فروع الصندوق بالولايات قطع بارتفاع التغطية السكانية إلى 66% بما يقارب 80% من السكان فضلاً عن التوسع في منافذ تقديم الخدمات الطبية وانتشار مواعينها.



وقال د. طلال "إن كل المؤشرات التي كنا نسعى اليها حققناها واقتربنا منها رغم الظروف الصعبة"، مشيراً لمحافظة الصندوق على التوازن المالي خلال الفترة السابقة، متوقعاً أن يكون العام 2019م عاما للأداء الكبير والمتميز باعتباره العام الأخير لتحقيق استراتيجية 2020م ، مطالبا العاملين بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف.

وتوقع المدير العام للصندوق حدوث زيادة كبيرة في التغطية السكانية وإدخال مليون أسرة جديدة فقيرة بدعم من الدولة، معلناً عن بشارات وإضافات كبيرة تبنتها الولايات كما توقع د. طلال وجود زيادة كبيرة في المؤسسات التي سيتم التعاقد معها خلال العام الجديد بجانب إحداث تطور كبير فى النظم التي تدار بها أعمال الصندوق.

وقال "نحن على مرمى حجر من تغيير المنظومة الإدارية للصندوق والتحول للبرنامج الاكتروني لدقة المعلومات والشفافية فى التعامل معها" .

وأشاد د.الفاضل بالولايات التي نالت ثقة التأمين الصحي مما يؤكد الجهد الكبير المبذول على مستوى ولايات السودان المختلفة، متعهدا بالعمل على تحسين أوضاع العاملين واستبقائهم فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد مع العمل في التحول في نظام شراء الخدمة، متوقعاً إحداث اختراق كبير خلال هذا العام، كاشفاً عن لجنة اتحادية تعكف على دراسة التكلفة الحقيقية للخدمات الطبية على مستوى السودان.