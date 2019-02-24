الجيش يشرف علي امتحانات الاساس بنهر النيل

أعلن قائد سلاح المدفعية، اللواء الركن عبد المحمود حماد، بداية انطلاقة امتحانات شهادة التعليم الأساسي بولاية نهر النيل للعام الدراسي (2018-2019) وذلك بقرعه جرس البداية من مدرسة خولة بنت الأزور الأساسية بنات بالدامر إيذاناً بانطلاقتها بعموم محليات الولاية .

وأشاد حماد بالترتيب المحكم للامتحانات وحيا بالتقدير والعرفان كل القيادات التعليمية والمعلمين والمعلمات على امتداد الولاية وتمنى للتلاميذ والتلميذات التوفيق والسداد وإحراز النتائج المشرفة.

وأشار رئيس دائرة التربية بالولاية، عبد الرحمن خير الله، إلى أن عدد الجالسين للامتحانات بالولاية (19322) تلميذاً وتلميذة من (723) مدرسة ممتحنة موزعين على (213) مركزاً على مستوى محليات الولاية ويشارك في عمليات الكنترول والمراقبة (1811) معلماً ومعلمة.

وتناول مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بالولاية محمد الخير تطلعات انسان نهر النيل بتحقيق النتائج المشرفة

وأكد مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بمحلية الدامر إبراهيم السيدح جاهزية كل المراكز بالمحلية من كافة النواحي الأمنية والإدارية مشيرا إلى أن عدد الجالسين للامتحانات بمحلية الدامر بلغ (4103) تلميذاً وتلميذة موزعين على (51) مركزاً على مستوى المحلية.

فيما مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بعطبرة نوال أحمد أن كل الأمور المتعلقة بالامتحانات بالمحلية تمضي وفق الخطة الموضوعة وأعلنت عن الجاهزية لاكتساح قوائم الشرف.