شمال دارفور تتفقد مراكز خدمات الصحة الانجابية

قام وفد مشترك من ادارة الصحة الانجابية التابعة لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور وصندوق اعانة المرضى بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف برئاسة نائبة مدير ادارة الصحة الانجابية الدكتورة احسان بخيت قاموا بزيارة ميدانية اشرافية لمراكز خدمات الصحة الانجابية بوحدة تابت الادارية التابعة الى محلية طويلة. وشملت الزيارة مراكز قلاب، تابت وهشابة اطمأنوا خلالها على موقف وسير تقديم خدمات الامومة والطفولة للامهات والاطفال . واطمان الوفد على توفر الاجهزة والمعدات وخدمات رعاية الحوامل، كما تعرف على اهم المشاكل التي تعيق سير العمل. وتخلل الزيارة تقديم فقرات درامية عن التوعية الصحية بغرض توعية وتثقيف المجتمع في مجال الصحة الانجابية والطفولة.

وتخلل الزيارة تقديم فقرات درامية عن التوعية الصحية بغرض توعية وتثقيف المجتمع في مجال الصحة الانجابية والطفولة.

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