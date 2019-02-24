خبير اقتصادي: نحو 90 % من الكتلة النقدية خارج المصارف

إمتدح استاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية، بروفيسور الكندى يوسف، الجهود التى ظل يبذلها البنك المركزى لدعم وتعزيز الاستقرار المالى وتطوير نظم الدفع الالكترونى لإحتواء مشكلة السيولة التى تشهدها البلاد . وطالب الكندى إبتكار أساليب وطرق جديدة لتسهيل التعامل الجماهيرى مع نظم الدفع الالكترونى معتبرا نظم الدفع الالكترونى ترياقا مضادا لشح السيولة فى المصارف كما تعمل على المحافظة على النقد داخل المصارف. وكشفعن وجود أكثر من 90 % من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفى داعيا الحكومة لتنفيذ سياسات إقتصادية أكثر عمقا لتنعكس نتائجها إيجابا على بناء جسور الثقة فى الاقتصاد. كما دعا الى التنسيق بين السياستين النقدية والمالية مع تعزيز دور البنوك فى تحقيق الاستقرار المالى باعتباره هدفا إستراتيجيا تسعى كافة بنوك العالم لتحقيقه من خلال تعزيز الشمول المالى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتقوية النظام المالى فى البلاد فى مواجهة التحديات الاقتصادية .

كما دعا الى التنسيق بين السياستين النقدية والمالية مع تعزيز دور البنوك فى تحقيق الاستقرار المالى باعتباره هدفا إستراتيجيا تسعى كافة بنوك العالم لتحقيقه من خلال تعزيز الشمول المالى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتقوية النظام المالى فى البلاد فى مواجهة التحديات الاقتصادية .

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