النيل الازرق تخطط لتدريب وتآهيل الشباب

اوضح رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني بالنيل الازرق، أحمد سعيد، أن خطة ٢٠١٩ في محور المؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات تسعى لبسط المعرفة التقنية وإحداث النهضة والتطور وسط الشباب والعمل على بناء وتطوير القدرات الشبابية في مختلف المجالات.

واعلن سعيد جاهزيتهم لتوطين ثقافة الانتاج والانتاجية ودعم مشاريع الدولة المحفزة لزيادة الدخل بجانب تشجيع وتحفيز الاجيال الناشئة والمؤسسات الشبابية في مجال التقانة ورعاية المخترعين الشباب .

واشار الى جملة من المناشط تم اعدادها لتواكب المتغيرات والتطور المستمر في مجال التقنية وتشمل المناشط التدريب الاساسي والمتقدم في الحاسوب وتدريب مدربين للانفتاح على المحليات والتدريب للشباب بمواقع العمل حسب تخصصاتهم والسعي لافتتاح مركز تدريب تقني متكامل لاستدامة بناء القدرات والاهتمام بثقل خبرات الشباب في النشر الالكتروني.