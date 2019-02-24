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وزير الدفاع الأمريكي يزور الحدود الجنوبية مع المكسيك

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أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، بأن وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة باتريك شانهان قام برفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد بزيارة عدة نقاط أمنية على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار استطلاع جهود تعزيز أمن الحدود فى ظل الجدل الدائر بشأن تمويل الجدار الحدودي.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن منتصف الشهر الجارى "حالة الطوارئ الوطنية" لتمويل بناء الجدار الحدودى مع المكسيك، واعتبرت المعارضة - التى ترفض تشييد الجدار- هذا القرار "انقلابا عنيفا" على الدستور.

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