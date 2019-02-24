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"كوفتي" توقف طرح منتجاتها للأسواق

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كشف بعض تجار السلع الاستهلاكية يوم الأحد عن توقف شركة كوفتي عن بيع منتجاتها توطئة للإعلان عن تسعيرة جديدة.

وأشار التجار إلى الأثر السالب لزيادة الدولار على الشركات.

وأوضح تجار  وفقاً لـ"تقارير صحفية"، أن سعر شاي الغزالتين عبوة”450″ جرام بلغ”150″ جنيهًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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