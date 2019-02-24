"كوفتي" توقف طرح منتجاتها للأسواق

كشف بعض تجار السلع الاستهلاكية يوم الأحد عن توقف شركة كوفتي عن بيع منتجاتها توطئة للإعلان عن تسعيرة جديدة.

وأشار التجار إلى الأثر السالب لزيادة الدولار على الشركات.

وأوضح تجار وفقاً لـ"تقارير صحفية"، أن سعر شاي الغزالتين عبوة”450″ جرام بلغ”150″ جنيهًا.