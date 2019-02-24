أكثر ما يجذب المرأة نحو أي رجل … الطول غير مهم.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ماذا تريد النساء؟”، سؤال دوما ما يشغل بال كثير من الرجال، خاصة عندما يفكروا فيما يجذب المرأة إلى نوعيات معينة من الرجال بخلاف آخرين.

لكن نشر موقع “دي مارغ” تقريرا تضمن المقاييس والمعايير العلمية، التي تجعل أي مرأة تنجذب تجاه أي رجل، التي ليس من بينها الطول الفارع مثلا أو العضلات المفتولة.

وفصل التقرير تلك المعايير في 6 نقاط، جاءت على النحو التالي:

1- وسامة غير صارخة:

لا أن تكون مفتول العضلات أو وسيما وسامة صارخة، قد يكون عامل جذب للنساء، لكن الوسامة غير الصارخة، قد تكون عامل جذب أقوى، وفقا لدراسة علمية، توصلت إلى أن النساء يبحثون دوما عن الرجال الذين لا يتمتعوا بالوسامة الصارخة، لأن لديهم قناعة بأن هذا هو الأصح للعلاقات طويلة الأمد.

2- روح الدعابة:

اسأل المرأة ما الذي تحبه في شريك حياتها، ستقول دوما: “من يجعلني أضحك”، والعلم يفسر سبب انجذاب المرأة للرجل ذو الحس الفكاهي لأنه يكشف لهن أنه يتمتع بذكاء وإبداع، وسمات أخرى تجعله “والدا مثاليا” بالنسبة لهن.

3- كلب مطيع:

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النساء ينجذبن بصورة أكبر للرجال الذين يقتنون كلبا وفيا، لأن هذا يشير لديهن بأنه ذو قدرة أكبر على الارتباط والالتزام بالعلاقة على مدى أطول.

4- قلب أسد:

تشعر المرأة دوما بانجذاب كبير تجاه أي رجل يمتلك “قلب أسد” ويسعى دوما لتجربة كل ما هو جديد والمجازفة والمخاطرة سواء الجسدية عن طريق “الشجاعة أو الرياضة” مثلا، أو الاجتماعية، الذي لا يهرب من المواجهة، لأنه وفقا للدراسات العلمية فهو الأقدر على تحمل كافة مخاطر الاستمرار في العلاقات طويلة الأمد.

5- المضحي:

كشفت دراسة في مجلة علم النفس الاجتماعي أن الإناث يفضلن بصورة أكبر الرجال، الذين لديهم صفة “الإيثار” أو التضحية، لأنه سيكون الأقدر على تحمل علاقة طويلة الأمد، كما أنه سيكون الأمثل تجاه السلوك الاجتماعي الإيجابي.

6- اللون الأحمر:

من المعروف دوما أن اللون الأحمر، هو اللون الأكثر إثارة وجاذبية للرجل تجاه المرأة، لكن ما لا يعرفه الرجل، أن اللون الأحمر مثير بصورة أكبر للمرأة أيضا إذا ما ارتداه الرجل، لأنه بالنسبة لها فإن ذلك الرجل ينبض بالحيوية والنشاط وذو قدرات جنسية أكبر وأقوى.