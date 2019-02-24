الكاردينال يصل زامبيا لدعم الهلال في لقاء اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصل الدكتور أشرف الكاردينال رئيس الهلال، ظهر اليوم إلى العاصمة الزامبية لوساكا، وتوجه مباشرة إلى مدينة اندولا وتابع تدريب الفريق الذي أجراه مساء اليوم على ملعب ليفي ماوناواسا، تأهباً لمواجهة زيسكو الزامبي غداً الأحد في الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية ووجد الكاردينال استقبالاً طيباً من أسرة السفارة السودانية بزامبيا.

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