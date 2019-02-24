سماسرة: نستغل بوستات (لوشي) للترويج عن بضائعنا..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد عدد من سماسرة بيع السيارات والعقارات عن اختيارهم لبوستات بعض المشاهير للترويج عن بضاعتهم، وزادوا أن نسبة التعليقات والمتابعة العالية التي تتميز بها بوستات أولئك المشاهير تسهم إلى حد كبير في الترويج لبضائعهم، بالإضافة إلى (مجانية الخدمة) التي يحصلون عليها.

وكشف السمسار محمد الأمين، حسب صحيفة السوداني، أنه يقوم ببيع السيارات، مضيفاً أنه يمتلك صفحة خاصة يستغلها للترويج عن أنواع السيارات التي يقوم ببيعها، لكنه اكتشف مؤخرا أن الترويج عبر بوستات المشاهير يسهم في الترويج لسياراته اكثر، وقال: “نصحني أحد زملائي في المهنة باستغلال بوستات المشاهير لعرض سياراتي، وتحديداً البوستات التي تقوم بإرفاقها الإعلامية لوشي المبارك على صفحتها الشخصية، تلك البوستات التي تجذب أعداداً مهولة من الجنسين وتحظى بتفاعل غير مسبوق”.

واختتم: “قمت خلال أحد بوستات لوشي بالترويج لثلاث سيارات، ومن خلال ذلك الترويج نجحت في بيع سيارتين، وأنتظر البوست الجديد لها حتى أقوم بتكرار الترويج للسيارة الثالثة”.

مما تجدر الإشارة إليه أن صفحة الإعلامية لوشي المبارك داخل موقع فيس بوك تصنف ضمن أكبر الصفحات من حيث المعجبين. بينما تحظى البوستات التي تقوم بإرفاقها عبر ذات الصفحة بتفاعل غير مسبوق، وهو ما تناولته عدد من الصحف في أوقات سابقة حيث أوردت صحيفة خبراً قبيل مدة يفيد بأن الإعلامية الشابة قامت في وقت سابق بإرفاق بوست كتبت خلاله: (صباح الخير)، ذلك البوست الذي لم تتوقف سيل التعليقات عليه حتى صبيحة اليوم التالي، مما جعله البوست الأكثر استمرارية من بين كل بوستات المشاهير ونجوم المجتمع في السودان.!