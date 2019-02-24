النجم المصري “محمد رمضان”: يمكن أن تكون أصولي سودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف نجم الدراما والسينما المصرية الأول “محمد رمضان” عن أصوله وقال: يمكن أن تكون أصول أهلي من السودان . فأنا من صعيد مصر وهو أقرب لشمال السودان من القاهرة، وتابع قائلاً وبحسب صحيفة الأخبار، والدي كان يعمل في العراق ويلقب بـ(السوداني) لذلك لا أستبعد أن تكون أصولي من السودان .

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