وكالات عقارية : المغتربون ينشطون في شراء الأراضي وتشييدها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد عدد من أصحاب الوكالات العقارية ارتفاع أسعار العقارات مشيرين لوجود ركود كبير في حركة البيع حالياً مرجعين ارتفاع أسعار العقارات لعدم توفر السيولة النقدية بجانب ارتفاع أسعار مواد البناء إضافة لتذبذب أسعار الدولار خلال الفتره الماضية.

وأكد تاجر العقارات بالخرطوم نقد أحمد في حديثه لـ(السوداني) أن سعر القطعة مساحة 500 متر درجة أولى بمنطقة الأزهري يتراوح ما بين 7 إلى 9 مليون جنيه متوقعاً استمرار ارتفاع العقارات نتيجة للارتفاع المستمر في أسعار الدولار ومواد البناء إضافة لشح السيوله النقدية.

وأشار صاحب إحدى الوكالات العقارية بالخرطوم السياب على نصر الله في حديثه لـ(السوداني) إلى ارتفاع أسعار العقارات مشيراً إلى أن الكثير من يمتلكون العقارات يرغبون في تسليمهم جزءً من المبالغ نقداً لتسيير أغراضهم والقبول بالمتبقي من المبلغ شيكاً مصرفياً ولفت إلى انعكاس البيع بالشيكات المصرفية سلباً على ضعف عمليات البيع للعقار مشيراً إلى ارتفاع سعر القطعة 300 متر في مربعات (65،66،8) بمنطقة أركويت من 7.5 إلى 9 ملايين جنيه والمنزل (طابق أرضي) إلى 12 مليون جنيه والمؤسس إلى 15 مليون جنيه فيما ارتفع سعر القطعة مساحة 400 متر من 12 إلى 14 مليون جنيه بينما يبلغ سعر المنزل المؤسس 21 مليون جنيه مشيراً إلى أن سعر القطعة مساحة 300 و400 متر في منطقة الصحافة يتراوح ما بين 6 إلى 8 ملايين جنيه فيما يبلغ سعر المنزل الأراضي 10 ملايين جنيه والمؤسس 13 مليون جنيه.

وأكد تاجر السيخ بمنطقة السجانة كمال الدين عثمان ارتفاع أسعار مواد البناء حيث ارتفع سعر طن السيخ الأسعد من 65 إلى 68 ألف جنيه وأوميقا وآرتي من 60 إلى 65 ألف جنيه فيما ارتفع سعر طن الأسمنت من 7,5 إلى 8,5 جنيه

وأكد تاجر العقارات في بحري أحمد سليمان ارتفاع أسعار الأراضي بولاية الخرطوم رغم زيادة العرض ومحدودية الطلب مشيراً إلى أن الكثير من التجار باتوا يلجأون في الفترة الأخيرة للبيع للحصول على السيولة خاصة مع ضعف القوى الشرائية. مؤكداً نشاط عملية تجميع المغتربين أنفسهم في قروبات لشراء مساحات وبنائها بسبب ارتفاع أسعار القطع والمواد المستخدمة في عمليات البناء.

وتوقع تاجر العقارات عبد الله محمد مزيداً من ارتفاع أسعار العقارات عقب قرار البنك المركزي بفتح التمويل ضمن سياسات العام الجاري لجهة تنشيط الطلب على الأراضي والعقارات.