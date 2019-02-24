أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاحد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأحد 24 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.83 جنيه.
وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.
24/02/2019
الدولار
47.5000
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4293
0.4314
0.4304
الجنيه الاسترليني
62.0753
62.3857
62.2305
الفرنك السويسري
47.4099
47.6469
47.5284
الدولار الكندي
36.1739
36.3548
36.2643
كرونة السويدية
5.0816
5.1070
5.0943
الكرونة النرويجية
5.5108
5.5384
5.5246
الكرون الدنماركي
7.2126
7.2487
7.2306
الدينار الكويتي
155.6356
156.4138
156.0247
الريال السعودي
12.6677
12.7310
12.6994
الدرهم الاماراتي
12.9340
12.9987
12.9663
الريال القطري
13.0466
13.1118
13.0792
الدينار البحريني
126.1285
126.7591
126.4438
ريال عماني
123.4087
124.0257
123.7172
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
53.8384
54.1076
53.9730
XAR
2026.8474
2038.2094
2032.5284
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