أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأحد 24 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.83 جنيه.

وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.

أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.

24/02/2019

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4293

0.4314

0.4304

الجنيه الاسترليني

62.0753

62.3857

62.2305

الفرنك السويسري

47.4099

47.6469

47.5284

الدولار الكندي

36.1739

36.3548

36.2643

كرونة السويدية

5.0816

5.1070

5.0943

الكرونة النرويجية

5.5108

5.5384

5.5246

الكرون الدنماركي

7.2126

7.2487

7.2306

الدينار الكويتي

155.6356

Advertisements

156.4138

156.0247

الريال السعودي

12.6677

12.7310

12.6994

الدرهم الاماراتي

12.9340

12.9987

12.9663

الريال القطري

13.0466

13.1118

13.0792

الدينار البحريني

126.1285

126.7591

126.4438

ريال عماني

123.4087

124.0257

123.7172

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

53.8384

54.1076

53.9730

XAR

2026.8474

2038.2094

2032.5284