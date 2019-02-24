زيادة في اسعار بعض السلع الاستهلاكية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف بعض تجار السلع الاستهلاكية، عن حدوث زيادة في بعض أصناف السلع ومنها الألبان المجففة والأرز والعدس والصلصة، عازين زيادة الأسعار لارتفاع سعر الصرف والذي أثَّر سلباً على ركود حركة السوق، بالإضافة لانعدام السيولة.

وقال تاجر سلع استهلاكية بالخرطوم لـ(السوداني) أمس، إن هنالك زيادة جديدة في بعض السلع التي لم يتم تغيير أسعارها ومنها الأرز والعدس والألبان والصلصة، مبيناً أن كيلو العدس قفز إلى (79) جنيهاً أما سعر الجوال عبوة (200) جرام بسعر (660) جنيهاً، فيما قفزت كرتونة الصلصة وزن (480) جرام لسعر (2730) جنيهاً وسعر العلبة (51) جنيهاً، أما سعر الألبان المجففة عبوة (2,5) بسعر (2,260) للكرتونة وسعر الكيس (549) جنيهاً أما وزن (2) كيلو وربع بسعر (1,940) جنيهاً، وتوقع زيادة في الأسعار.

وأضاف تاجر بالسوق العربي طلب عدم ذكر اسمه أن هنالك زيادة في دقيق سيقا لسعر الجملة البكت (444) جنيهاً بدلاً عن (440) جنيهاً من الشركة وسعر السوق (450) جنيهاً أما سعر القطاعي (500) جنيه للباكت، وأشار إلى أن زيادة الدقيق انعكست على النشويات حيث قفزت الكرتونة إلى (482) جنيهاً بدلاً عن (430) جنيهاً أما سعر الكيس (30) جنيهاً بدلاً عن (25) جنيهاً، وقال إن زيادة سعر الصرف انعكست سلباً على السلع، استقر سعر السكر المستورد (50) كيلو إلى (1,600) جنيه، أما وزن (10) كيلو بسعر (300) جنيه للقطاعي وسعر (380) جنيهاً للجملة.