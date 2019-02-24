أنصار الله تعلن عن مقتل عسكريين بريطانيين و3 باكستانيين في نجران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن أنصار الله اليوم الأحد أن معارك اندلعت أمس على الحدود اليمنية – السعودية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وأن من بين القتلى 9 عسكريين أجانب.

ذكرت وكالة “سبأ” التابعة لأنصار الله أن معارك اندلعت أمس في مختلف الجبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن 6 عسكريين بريطانيين و3 باكستانيين لقوا مصرعهم في عملية نوعية في محور نجران.

وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ “زلزال1” على تجمعات أخرى للجيش اليمني الذي يدعمه التحالف العربي بقيادة السعودية.

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