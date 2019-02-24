مقتل 24 مدنيا بانفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش” وسط سوريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: لقي 24 مدنيا مصرعهم جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش”، أثناء مرور سيارة، كانت تقل عمالا في منطقة وادي العذيب بريف السلمية وسط سوريا.

وأفاد مصدر طبي لـ”RT” أن 18 جثة لمدنيين وعدد من الجرحى وصلوا للمشفى الوطني في مدينة سلمية، نتيجة الانفجار.

وتتكرر في الآونة الأخيرة هذه الحوادث في المناطق، التي تم تطهيرها من مسلحي تنظيم “داعش”، حيث لقي 7 مدنيين الشهر الجاري مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجار لغم زرعه مسلحو التنظيم قبل أن يتم طردهم من محيط قرية رسم الأحمر بريف سلمية الشرقي بحماة.

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