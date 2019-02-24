إيران تطلق صاروخ كروز من “غواصة خفيفة” وتعلن أنه أصاب الهدف بدقة

شهاب محمد - الخرطوم - إطلاق صاروخ كروز من غواصة "غدير" الخليج 365: دشنت القوات البحرية الإيرانية، خلال مناورات تنفذها قرب مضيق هرمز، إطلاق صاروخ كروز من غواصة “غدير”، وأعلنت أنه أصاب الهدف بنجاح

وقالت وكالة “فارس” إنه “في اليوم الثالث من المرحلة النهائية لمناورات (الولاية 97) الجارية، الأحد، قامت غواصة خفيفة من فئة غدير بإطلاق ناجح لصاروخ كروز مضاد للسطح”.

وذكرت أن “هذه المرة الأولى التي يطلق فيها صاروخ من عمق البحر نحو الهدف، حيث يمكن عبر هذا الطريق استهداف وحدات العدو من دون الكشف عن مكان الإطلاق”.

وبدأ الجيش الإيراني مناورات عسكرية تحمل اسم “الولاية 97″، تستمر لثلاثة أيام وتجرى على مساحة تقدر بمليوني كيلومتر مربع، وتمتد من شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى المدار رقم 10 من المحيط الهندي.

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