تصريحات مثيرة للزلفاني في تونس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصلت بعثة المريخ السوداني، إلى تونس؛ استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، الأربعاء المقبل، على ملعب سوسة.

كان التونسي يامن الزلفاني، مدرب المريخ، قد سبق البعثة لتونس قبل يومين.وقال لزلفاني في تصريحات : “حضرت منذ يومين لتونس واصطحبت معي اللاعب بكري المدينة للعلاج. نحن الآن في اتجاه مدينة سوسة؛ حيث يُقام اللقاء، وسنُجري 3 حصص تدريبية، قبل المواجهة”.

وأكد الزلفاني، أن فريقه جاء إلى تونس ويحدوه إصرار كبير على تحقيق نتيجة إيجابية في تونس، قبل خوض لقاء العودة في السودان.

يُذكر أن المريخ السوداني، كان قد تلقى إشعارًا من الاتحاد العربي يُفيد بإيقاف اللاعبين بكري المدينة، وأمير كمال؛ لحصولهما على البطاقة الصفراء الثانية في إياب ربع النهائي أمام مولودية الجزائر