اشتباك بالأيدي بين مذيعة وسكرتيرة مدير قناة مشاهدة..!

كشف شاهد عيان عن وقوع اشتباك بالأيدي، بين مذيعة بفضائية مشاهدة، وسكرتيرة المدير العام للفضائية، بعد نقاش حاد بين الاثنين استمر لفترة.

وتعود الأسباب إلى أن المذيعة التي تم إيقافها عن العمل في وقت سابق، أشارت إلى أن السكرتيرة منعتها من الدخول لمقابلة المدير، وتكرر الأمر أكثر من مرة، ما دفع المذيعة إلى التهجم على السكرتيرة قائلة وحسب شهود عيان أنها تتعمد منعها من الدخول، وتدخل بعض الحاضرين لفض الاشتباك، وإيقاف المذيعة حسب صحيفة السوداني عن دخول المحطة مرة أخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)