مشاكل فنية تواجه قناة (سودانية24) والبقية يلوحون بالاستقالات

كشف مصدر رفيع داخل قناة سودانية 24 عن مشكلة في مهندسي الصوت تواجه القناة بسبب استقالة البعض وتلويح البقية بتقديم استقالاتهم من العمل بالقناة . وذلك وبحسب صحيفة الأخبار، بسبب الضغط العملي الكثير عليهم وزيادة وردياتهم دون زيادة في المرتبات التي طالبوا بها في وقت سابق مما دفعتهم للتهرب من الورديات الإضافية وإدخال القناة في ورطة بالعمل لحل القضية ولكن لم تحل بصورة جذرية حتى الآن . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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