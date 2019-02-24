صدق أو لاتصدق .. طقم حلل يباع بــ”7″آلاف ونساء يتبارين في شرائه

شرع صاحب محل متخصص في بيع الأواني المنزلية بالخرطوم في استيراد اطقم حلل من السيراميك ، وجدت إقبالاً كبيراً رغم إرتفاع أسعارها ،حيث يباع الطقم بمبلغ سبعة آلاف جنيه .

وقال صاحب المحل إن الطقم يحتوي على ست قطع ، خمس حلل بأحجام متفاوتة و السادسة ” طوة” من المقاس الكبير.

وقال : إن الحلل إيطالية الصنع،ولكنه يستوردها من المملكة العربية السعودية ، وعن غلا أسعارها قال : ذلك يرجع إلى الانخفاض الكبير لأسعار العملة المحلية ،مقابل العملات الأخرى .

وأضاف إنه رغم ذلك هناك إقبال كبير عليه ، لأن أنواع هذه الحلل تعمل على طهي الطعام مقابل نسبة زيت بسيطة ، وأحياناً لايحتاج إلى زيت كما أن ” الطوة” هي تيفال ، وذكر أن اللون البمبي والأزرق هما المطلوبين من قبل السودانيات .

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وهناك من يقمن بدفع جزء من المبلغ كعربون ،حتى يضمن أن تكون ” حللهم” ضمن الطلبية القادمة .

وأشار بحسب صحيفة آخرلحظة إلى أن أغلب السيدات حتى المتزوجات حديثا سرعان مايصبن ، بـــ”هوس العدة” ـــ على حدتعبيره ـــ مؤكداً أن هناك نساء يحرصن على شراء العدة كل شهر .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)