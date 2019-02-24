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صدق أو لاتصدق .. طقم حلل يباع بــ”7″آلاف ونساء يتبارين في شرائه

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user93 0 تبليغ

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شرع صاحب محل متخصص في بيع  الأواني المنزلية بالخرطوم في استيراد اطقم حلل من  السيراميك ، وجدت إقبالاً كبيراً رغم إرتفاع أسعارها ،حيث  يباع الطقم بمبلغ سبعة آلاف جنيه .

 

وقال صاحب المحل  إن الطقم يحتوي  على ست قطع ، خمس حلل  بأحجام  متفاوتة و السادسة ” طوة” من المقاس الكبير.

 

وقال : إن الحلل  إيطالية الصنع،ولكنه يستوردها من المملكة العربية ،  وعن غلا أسعارها قال : ذلك يرجع إلى الانخفاض الكبير لأسعار  العملة المحلية ،مقابل  العملات الأخرى .

 

وأضاف إنه رغم ذلك هناك إقبال كبير عليه ، لأن أنواع هذه الحلل تعمل على طهي الطعام مقابل نسبة زيت بسيطة ، وأحياناً لايحتاج إلى زيت كما أن ” الطوة”  هي تيفال ، وذكر  أن اللون البمبي  والأزرق هما  المطلوبين من قبل  السودانيات .

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وهناك من يقمن بدفع جزء من المبلغ كعربون ،حتى يضمن أن تكون ” حللهم”  ضمن الطلبية القادمة .

 

وأشار بحسب صحيفة آخرلحظة إلى أن أغلب السيدات حتى المتزوجات حديثا سرعان مايصبن ، بـــ”هوس العدة” ـــ  على حدتعبيره ـــ  مؤكداً أن هناك  نساء يحرصن على شراء العدة كل شهر .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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