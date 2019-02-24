استقرار ملحوظ في أسعار الخضروات بأسواق الخرطوم

سجلت أسعار الخضروات استقراراً ملحوظاً بأسواق الخرطوم، هذا الأسبوع حيث حافظت معظم الأصناف على المستويات التي وصلت إليها خلال الأسابيع الماضية، إلا أن التجار اشتكوا من استمرار موجة الركود، وهبوط مستوى القوة الشرائية .

وكشفت جولة بالسوق المركزي الخرطوم، عن استقرار سعر كيلو الطماطم عند 30 جنيهاً، وكيلو الليمون 30 جنيهاً، وكيلو الفلفلية 20 جنيهاً، وكيلو البطاطس 25 جنيهاً، وكيلو الأسود 15 جنيهاً، وكيلو البامية 40 جنيهاً، والملوخية ما بين 25 -30 جنيهاً للربطة الكبيرة، و3 جنيهات للربطة الصغيرة، والجرجير 5 جنيهات، وكيلو الخيار 20 جنيهاً، وكيلو الجزر 20 جنيهاً والخس 15 جنيهاً .

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وعز التجار تراجع واستقرار أسعار الخضروات إلى زيادة الوارد من الولايات من المحصول الجديد، وأشاروا وبحسب صحيفة الأخبار، إلى أن أزمة السيولة انعكست على القوة الشرائية، بجانب أن مستويات الأسعار ما زالت أعلى من متناول معظم المواطنين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)