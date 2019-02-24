شركة كوفتي توقف طرح منتجاتها للأسواق

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الخليج 365 :
كشف بعض تجار السلع الاستهلاكية في تصريحات لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأحد” عن توقف شركة كوفتي عن بيع منتجاتها توطئة للإعلان عن تسعيرة جديدة.
وأشار التجار إلى الأثر السالب لزيادة الدولار على الشركات.
وأوضح تجار أن سعر شاي الغزالتين عبوة”450″ جرام بلغ”150″ جنيهًا.
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