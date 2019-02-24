مدرب زيسكو : الهلال فريق شرس وخطير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال المدير الفني لفريق زيسكو في المؤتمر الصحفي لمباراة الاحد في الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية ان الهلال خصم شرس وهو فريق كبير لابد من احترامه والتعامل معه بحساب مبينا بان المباراة صعبة للغاية وتتطلب الكثير من الحذر ولابد كذلك من تعويض الخسارة في الجولة الثانية امام الاشانتي مبينا بان لاعبيه في حالة بدنية طيبة وهم جاهزون لاداء العرض المطلوب.

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