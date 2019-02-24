البشير الأنسب للمرحلة القادمة براي المصريين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعض التسريبات العربية والغربية تحدثت عن جهود مصرية لإقناع السعودية والإمارات بضرورة دعم الرئيس البشير في هذه الازمة التي تمر بها البلاد .

وكشفت بعض المصادر (غربية وعربية) أن مشاورات موسعة جرت أخيراً بشأن دعْم البشير في مواجهة الاحتجاجات من عدمه، وأوضحت تسريبات القاهرة أن “السعودية كانت تميل لعدم تقديم الدعم له، وترك الايام تسفر عن الجديد بعيدا عن أي تدخل منها فان نجح البشير في عبور الأزمة الحالية وخرج منها بسلام وأصبح أكثر قوة حينها من الممكن مساعدته مع البحث عن بديل مناسب واعداده لخلافة البشير.

المصادر اعتبرت أن الوقت الان هو الأنسب لدعم الرئيس ولابد من استغلال الفرصة لانتزاعه من التحالف مع الدوحة وأنقرة ،

جهات مطلعة افادت أن موقف الإمارات كان متذبذباً وغير واضح، ففي الوقت الذي لا تفضّل فيه استمرار البشير في الحكم لاعتباره اخوانيا وان أنكر ذلك وكذا لعلاقاته مع كل من قطر وتركيا، إلا أنها لا تفضّل أن تنجح ثورة شعبية حقيقية بالإطاحة به حتى لا تعيد فتح ملف الثورات مجدداً ضد الأنظمة الحاكمة في المنطقة العربية.

وقيل إن القاهرة طالبت حلفاءها السعوديين والاماراتيين بضرورة الانتقال من خانة المشاهد إلى تقديم دعم حقيقي وجاد للبشير شرط التزامه بمجموعة من تعهدات تحددها الرياض وابوظبي

وتقول الأنباء إن القاهرة نقلت كمية من المساعدات( اغذية وادوية )إلى الخرطوم خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن البشير لم يلقَ الدعم الاقتصادي الكافي من أطراف أخرى وهو ما اعتبرته القاهرة الظرف الأنسب لفرض قبوله أي شروط مرتبطة بمدّ يد العون اكثر ًمن أي وقتٍ مضى .

وعلمت المصادر إن المصريين طلبوا من السعودية والإمارت المشاركة في خطة إعلامية لدعم البشير ومساعدته على تخطي المشكلة الحالية لان عواقب سقوطه حتى في ظل وجود بديل جاهز ستكون غير مضمونة.

القاهرة تعتبر ان البشير المنهك سياسياً والباحث عن أي جهة تدعمه سيكون أكثر فائدة من أي بديل آخر مع الاحتمال القوي للشروع الفوري في إعداد هذا البديل وفقا للتصور السعودي الاماراتي المصري.