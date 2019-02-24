عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 24 فبراير 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف

الخليج 365:

صحيفة المشاهد

الهلال وزيسكو في مواجهة فك الاشتباك اليوم

ﺍﻟﻜﻮﻛﻲ: ﺟﺌﻨﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺑﻼﻋﺒﻲ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺳﻬّﻠﺖ ﻣﻬﻤﺘﻲ

مدرب زيسكو: احترم الهلال كفريق كبير ونؤكد صعوبة مباراة اليوم

جينارو يؤكد جاهزية اللاعبين للدفاع عن سمعة الهلال امام زيسكو

روح طيبة في الاجتماع الفني والهلال يرتدي الابيض الكامل والمضيف بالبرتقالي

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﺼﻞ ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ﻟﺘﺸﺮﻳﻒ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟيوم

جماهير الهلال تنتظر العودة لنتائج خارج الأرض الجيدة مع الكوكي

نكانا يستضيف الاشانتي كوتوكو الغاني بملعبه بمدينة كيتوي

مدافع نكانا للمشاهد: ردنا علي استفزازات لاعبي الاشانتي في الميدان

جاكسون لـ’’المشاهد’’: لن انسى تجربتي بالسودان وسأكون اول الحاضرين لمواجهة الهلال

المريخ والنجم الساحلي التونسي يتفقان على مبدأ المعاملة بالمثل

الزلفاني: حضرنا لتونس مبكرا للخروج بنتيجة ايجابية

القنصل المصري: السودان ومصر سيكون بينهما تعاون رياضي كبير ونشكر الكوارتي علي تنظيم الندوة

شداد يؤكد قدرة مصر على تنظيم بطولة الأمم الإفريقية ويقول خسارة السودان من موريشيص أبعدتنا من البطولة

هاشم هارون يقول إن فوز مصر بتنظيم البطولة هو فخر لشعب وادي النيل

مصطفي يونس: رغم فرحتي بتنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا إلا أنني حزين لعدم مشاركة السودان

قاقارين: مصر تستطيع تنظيم البطولة كأفضل مايكون وقد فازت بها خمسة مرات

طاهر أبوزيد يتحدث عبر الفيديو كونفرانس ويعتذر عن عدم حضوره لظرف طارئ

أبو حراز يؤكد أن الكرة المصرية تطورت علي مستوى الأندية والمنتخبات وان تنظيم مصر للبطولة أمر طبيعي

هساي و احمد محمد الحسن يتحدثان في ندوة القنصلية المصرية نيابة عن الإعلام الرياضي

’’هلالاب بأدب’’ يزورون ’’المشاهد’’ ويشيدون بالانفرادات المتميزة

صحيفة الصدى

المريخ يصل سوسة وسط استقبال كبير ويدشن تحضيراته للنجم

الهلال في مواجهة نارية أمام زيسكو الزامبي في الكونفدرالية

العابد يلتحق بالجهاز الفني للاحمر ويشرف على تأهيل العقرب

الزلفاني يعرض بكري على أكبر اختصاصي الملاعب بتونس

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صحيفة قوون:

*الفرقة الهلالية تنازل زيسكو في أم المعارك الأفريقية

*الكوكي يُعلن الجاهزية ويتعهد بالظهور المشرف للأزرق وجورج يرفع راية التحدي

* الكاردينال يتابع البروفةالختامية بأندولا ويحث الأقمار على القتال ويرصد الحوافز بالدولار

* المريخ يحل بسوسة ويستهل إعداده لليتوال

* نجم مانشيستر يونايتد يصل الخرطوم للانضمام للقمة السودانية .. ونجاح باهر لندوة القنصلية المصرية

صحيفة الزعيم

بعثة المريخ تصل تونس. ….وترحاب كبير من النجم والسفارة

الأحمر يتدرب بعد ساعات من وصوله. …الزولفاني يصطحب الخماسي للطبيب ويؤكد : طموحنا النهائي

البعثة الإدارية تحتج على الفندق ….إدارة الساحلي تستجيب …..والفحوصات تؤكد مشاركة العقرب في الإياب

وصلت سوسة نهار أمس : استقبال جيد للمريخ في تونس ورئيس البعثة يشيد