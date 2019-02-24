نجل (قرنق): سلفاكير أخفى نتائج تحقيق مقتل والدي

اتهم نجل زعيم ومؤسس (الحركة الشعبية لتحرير السودان) جون قرنق ديمبيور، رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت والحركة الشعبية بإخفاء نتائج التحقيق في مقتل والده في العام 2005م، وقال مبيور في بيان صحافي موجه لشعب الجنوب حسب صحيفة الإنتباهة، إن الحركة الشعبية فشلت بعد وفاة والده، بدليل أنها لم تعلن حتى كتابة هذا البيان نتائج تحقيق مقتل (د. جون قرنق)، مضيفاً أن الحركة الشعبية أقدمت على أكبر مؤامرة في تاريخها بإغلاق التحقيق وإسكات كل الأشخاص الذين طالبوا بكشف نتائج التحقيق كوزير الداخلية (أليو أجانق أليو) الذي أكد وجود خطأ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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