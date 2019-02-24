نساء يتعرضن ” للردم” بسبب قانون الطوارئ

هاجم عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مجموعةمن النساء المتزوجات اللائي شرعن في مدح قانون الطوارئ الذي أعلنه رئيس الجمهورية أمس الأول ولمدة عام كامل.
النساء أشرن إلى أن القانون سيجعل أزواجهن يعودون مبكراً إلى المنزل ، بعكس ما كان عليه الوضع السابق ، حيث كانوا يعودون في ساعات متاخرة من الليل بحسب صحيفة آخر لحظة ،.. وأحياناً في الساعات الأولى من الصباح ،بحجة ” تناول القهوة مع الاصدقاء ، وكذلك الشيشة وأيضاً لعب الكوتشينة والضمنة ” .
هؤلاء النسوة اللائي عبرن عن سعادتهن وشماتتهن في ازواجهن في آن واحد تعرضن لهجوم لاذع من قبل الكثيرين من الجنسين ، ووصفوهن بعدم الموضوع ، باعتبار أن أوضاع البلاد ، وماتمر به لاتحتمل مثل هذا الحديث وتم “ردمهن” كما يقال بلغة مواقع التواصل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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