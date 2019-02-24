العاملون بـ(الحاويات) يرفعون الإضراب بعد اتفاق مع مدير المؤانئ

رفع العاملون بالميناء الجنوبي (ميناء الحاويات) حالة الإضراب عن العمل التي استمرت (5) أيام بسبب رفضهم خصخصة الميناء بعد أن أبرمت الحكومة عقداً مع شركة فليبينية لتشغيل الميناء لـ(20) عاماً .

وقال عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة أنهم وافقوا على رفع الإضراب لمدة شهر مقابل تجميد تنفيذ العقد لحين تشاور كل الأطراف، ومراجعة تفاصيل العقد من كل النواحي المالية والفنية والقانون ودراسة كيفية المخرج، وأكد تمسكهم برأيهم حول رفض خصخصة المؤاني جملة وتفصيلاً، والبحث عن مخارج أخرى لتطوير الميناء مثل الشراكة الذكية التي نمت مع الشركة الصينية في ميناء هيدوب بسواكن .

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من جهته أصدر مدير عام هيئة المؤاني البحرية، خطاباً وجه فيه جميع العاملين بالمؤانئ لمزاولة أعمالهم ابتداءً من أمس السبت، بعد الاتفاق الذي تم بأن يعطي الفرصة كمدير جديد للترتيب والتنسيق وتوفيق الأوضاع مع كل الجهات ومنحه الوقت المناسب لدراسة موضوع العقد .

وبحسب صحيفة الصيحة، دخلت نقابة الإصلاح البديلة في اجتماع لبحث الأمر حتى وقت متأخر من ليل أمس السبت .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)