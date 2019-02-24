العثور على (دانة) و(جثة) يتسبب في ذعر في السامراب

عاش مواطنو منطقة السامراب أم ضريوة ببحري حالة من الهلع والتوجس صباح أمس، إثر العثور على رجل متوفي في (مزرعة) بالقرب من المنازل بنحو (100) متر، وفيما سادت حالة ترقب وسط المواطنين لمعرفة أسباب الوفاة، وازدادت حالة الذعر بطريقة أكبر إثر العثور على (دانة) قابلة للانفجار على بعد أمتار من مكان وجود الجثة وحسب صحيفة الإنتباهة، تدافع العشرات من مواطني الحي لمكان وجود الدانة وهم في حالة رعب من إمكانية انفجارها وتسببها في ضرر للمواطنين والمساكن التي تبعد بنحو (100) متر، وبعد إبلاغ السلطات المختصة بمكان (الدانة) حضر تيم من القوات المسلحة بقيادة صول وتيم من المباحث لمكان (الدانة)، وبعد التحقيق مع الشخص المبلغ نقلت (الدانة) إلى سلاح الأسلحة والذخائر لإجراء التحقيقات اللازمة، بينما نقلت (الجثة) إلى المستشفى لإجراء التشريح بغية معرفة أسباب الوفاة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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