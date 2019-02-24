اتهام بنك بسحب (5) مليارات من حساب شركة كبرى

كشفت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، عن تعرض حسابها بفرع أحد البنوك المعروفة للاحتيال، وأكدت الاستيلاء على (5) مليارات جنيه سوداني من حسابها عن طريق مستندات مزورة .
ودفعت الهيئة بعريضة لنيابة مخالفات الجهاز المصرفي، كشفت فيها عن تلاعب وقع بحسابها، ووجهت اتهامات لفرع البنك بأنه تصرف في المبلغ لصالح أحد عملائها عن طريق شيكات مصرفية .
وأوضحت وبحسب صحيفة الصيحة، أن المستندات التي خصم بها البنك من حسابها مزورة ودونت الشرطة بلاغات في مواجهة البنك تحت طائلة التزوير والاحتيال وباشرت الجهات المعنية تحرياتها لتوقيف المتورطين .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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