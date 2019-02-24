موجهات عامة لمواكب الاحد 24 فبراير 2019 الســــــ 1ـــــــــاعة ظهراً

1- موكب ام درمان المركزي يتجه صوب استاد الهلال.

2- مواكب الخرطوم بحري وشرق النيل تتجه صوب الطرق الرئيسة والحيوية المؤدية إلى وسط العاصمة كما هو موضح في الخريطة.

3- مواكب الخرطوم وجبل أولياء

تتجه إلى الشوارع الرئيسة والحيوية المؤدية إلى قلب العاصمة كما هو موضح في الخريطة. - تلتزم المواكب بالسلمية، مع تأكيد التزام تجمع المهنيين وحلفائه بالعمل السلمي في كافة خطواته الساعية للتغيير. - تبدأ الموكب بالتحرك في تمام الســــــ 1 ـــــــــاعة ظهراً من يوم الاحد الموافق 24 فبراير 2019. - ندعو الجميع لرفع اللافتات واستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية، تعبيراً عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام. - ندعو جميع الثوار لتوثيق تاريخ ومكان الموكب في تصويرهم. - يشجع التجمع وشركاؤه طباعة وتوزيع إعلان الحرية والتغيير. Advertisements - سيقوم تجمع المهنيين وحلفائه بتوفير غرف طوارئ للمصابين والجرحى. > في حال تم فض المواكب على الثوار اختيار أقرب نقطة مناسبة والتجمع مره أخرى وبدء الهتاف. خريطة الطرق المستهدفة مرفقة مع الموجهات. - خروجك غداً وفي كل يوم وتنظيمك للاحتجاج في كل المناطق هو تعبيرك الحقيقي عن رفضك لنظام البطش والتنكيل والقهر ورفض قانون الطوارئ. قوى إعلان الحرية والتغيير 23فبراير 2019 #موكب24فبراير

#مدن_السودان_تنتفض

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