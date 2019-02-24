عناوين الصحف العربية الصادرة الأحد 24 فبراير 2019م

مصر تقود مرحلة جديدة من التعاون العربى ــ الأوروبى..

الرئيس يبحث مع العاهل السعودى فى شرم الشيخ العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

عقب حل الحكومة السودانية وإعلان الطوارئ..

البشير يكلف عسكريين وأمنيين بإدارة الولايات ووزراء لتصريف المهام الاتحادية

خلال استقباله نظيره الرومانى بشرم الشيخ.. السيسى: نتطلع لتعزيز التعاون الثنائى مع رومانيا فى مختلف المجالات

خادم الحرمين والرئيس المصري يعقدان جلسة مباحثات

أوامر ملكية: الأميرة ريما بنت بندر سفيرة لدى واشنطن.. وخالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع

تركي آل الشيخ يستعيد حصته في نادي بيراميدز

رئيس هيئة الأركان اليمني: ماضون قدمًا في إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي

الجزيرة السعودية:

صدور ثلاثة أوامر ملكية

الملك يصدر أمراً بالعفو والإفراج عن عدد من المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة

رئيس فنزويلا يقطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا

الرئيس المصري يقيم مأدبة عشاء تكريماً لخادم الحرمين الشريفين

البيان الاماراتية:

إعفاء 3310 مواطنين من الديون المتعثرة

خارطة اقتصادية جغرافية لدبي لتنفيذ وثيقة الخمسين

حاكم الفجيرة: دعم استقرار المنطقة أساس علاقاتنا الاستراتيجية مع مصر

السعودية تعين أول سفيرة

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الوطن القطرية:

ختام مثير لمهرجان سيف سمو الأمير

قطر تؤمن بأهمية العمل الجماعي

تمرين بري قطري ـــ تركي مشترك

تخريج دورة الصاعقة التأسيسية المشتركة

الزمان البريطانية:

سومو تبيع الخام الثقيل بعلاوة مرتفعة وخبير لـ (الزمان) : إعادة تقويم الهياكل الإدارية خطوة نحو معالجة المشكلات والحد من الفساد

نقابة الأطباء : لا رادع للإعتداءات والتهديدات العشائرية

النقل العراقية تعلن نجاح تحميل وتفريغ القطار التجريبي الثاني لزيت الغاز

منبىء : أجواء غير مستقرّة خلال الأسبوع الجاري

أكراد سوريا يجلون المدنيين من الباغوز ويشيدون بقرار الإبقاء على قوات أمريكية

الشعب الصينية:

الصين والولايات المتحدة تبدآن الجولة السابعة من المحادثات التجارية رفيعة المستوى في واشنطن

المجلس الدستوري في لبنان يبطل عضوية نائبة في البرلمان

المخابرات العراقية تعتقل 13 فرنسيا ينتمون لداعش في عملية داخل سوريا

الإمارات: لا تغيير في إجراءات قطع العلاقات بالمنافذ البحرية مع قطر

وزير الدفاع البريطاني: أمن منطقة الخليج من أمن بلادي