- المؤتمر الصحفي لمدربي الهلال السوداني وزيسكو الزامبي مساء اليوم

- المريخ السوداني غادر فجر السبت الى تونس لمواجهة النجم الساحلي الأربعاء القادم

- حي العرب بورتسودان يواصل الاعداد بالخرطوم ويلتقي الجريف ودياً عصر اليوم بملعب الجريف

ﺍﻟﻜﻮﻛﻲ: ﺟﺌﻨﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺑﻼﻋﺒﻲ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺳﻬّﻠﺖ ﻣﻬﻤﺘﻲ مدرب زيسكو: احترم الهلال كفريق كبير ونؤكد صعوبة مباراة اليوم جينارو يؤكد جاهزية اللاعبين للدفاع عن سمعة الهلال امام زيسكو روح طيبة في الاجتماع الفني والهلال يرتدي الابيض الكامل والمضيف بالبرتقالي ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﺼﻞ ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ﻟﺘﺸﺮﻳﻒ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟيوم جماهير الهلال تنتظر العودة لنتائج خارج الأرض الجيدة مع الكوكي نكانا يستضيف الاشانتي كوتوكو الغاني بملعبه بمدينة كيتوي مدافع نكانا للمشاهد: ردنا علي استفزازات لاعبي الاشانتي في الميدان جاكسون لـ’’المشاهد’’: لن انسى تجربتي بالسودان وسأكون اول الحاضرين لمواجهة الهلال المريخ والنجم الساحلي التونسي يتفقان على مبدأ المعاملة بالمثل Advertisements الزلفاني: حضرنا لتونس مبكرا للخروج بنتيجة ايجابية القنصل المصري: السودان ومصر سيكون بينهما تعاون رياضي كبير ونشكر الكوارتي علي تنظيم الندوة شداد يؤكد قدرة مصر على تنظيم بطولة الأمم الإفريقية ويقول خسارة السودان من موريشيص أبعدتنا من البطولة هاشم هارون يقول إن فوز مصر بتنظيم البطولة هو فخر لشعب وادي النيل مصطفي يونس: رغم فرحتي بتنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا إلا أنني حزين لعدم مشاركة السودان قاقارين: مصر تستطيع تنظيم البطولة كأفضل مايكون وقد فازت بها خمسة مرات طاهر أبوزيد يتحدث عبر الفيديو كونفرانس ويعتذر عن عدم حضوره لظرف طارئ أبو حراز يؤكد أن الكرة المصرية تطورت علي مستوى الأندية والمنتخبات وان تنظيم مصر للبطولة أمر طبيعي هساي و احمد محمد الحسن يتحدثان في ندوة القنصلية المصرية نيابة عن الإعلام الرياضي ’’هلالاب بأدب’’ يزورون ’’المشاهد’’ ويشيدون بالانفرادات المتميزة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة الاحد 24فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.