عناوين الصحف السودانية صباح اليوم السبت 23 فبراير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

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- البشير يدعو البرلمان لتأجيل النظرفي التعديلات الدستورية

- مراسيم جمهورية بحل و تشكيل الحكومة

1) مرسوم جمهوري بحل مجلس الوزراء القومي .

2) مرسوم جمهوري بتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم .

3) مرسوم جمهوري بتكليف الآتية أسماؤهم وزراء كالتالي :

- د . فضل عبدالله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية

- السيد حامد محمد النور ممتاز وزيرا لديوان الحكم الاتحادي

- السيد أحمد سعد عمر وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء

- فريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزيرا للدفاع .

- د. الدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية

- مولانا محمد أحمد سالم وزيرا للعدل .

4) مرسوم جمهوري بإعفاء ولاة الولايات .

5) مرسوم جمهوري بحل الحكومات الولائية .

6) مرسوم جمهوري بتكليف الآتية أسماؤهم ولاة ولايات كالتالي :-

- فريق أول / شرطة هاشم عثمان الحسين - ولاية الخرطوم

- فريق أول ركن / علي محمد سالم - ولاية الجزيرة

- لواء ركن (م) / الطيب المصباح - ولاية نهر النيل

- فريق ركن / محمد علي قرينات - ولاية كسلا

- لواء ركن / المرضي صديق المرضي - شمال كردفان

- لواء ركن / مصطفى محمد نور -ولاية البحر الأحمر

- فريق ركن / أحمد خميس بخيت - ولاية النيل الأبيض

- لواء مهندس فني ركن / عيسى عبد الله إدريس - ولاية سنار

- فريق أول ركن / يحي محمد خير- ولاية النيل الأزرق

- فريق أول ركن / هاشم عبد المطلب أحمد - الولاية الشمالية

- لواء ركن (م) / النعيم خضر مرسال - ولاية شمال دارفور

- فريق ركن /أحمد علي أبو شنب - ولاية جنوب دارفور

- فريق ركن / محمد منتي عنجر - ولاية جنوب كردفان

- لواء ركن / خالد نور الدائم - ولاية وسط دارفور

- فريق أمن / دخر الزمان عمر محمد - ولاية غرب كردفان

- عميد أمن / مبارك محمد شمت - ولاية القضارف

- لواء ركن / مهلب حسن أحمد - ولاية غرب دارفور

- لواء ركن / سليمان مختار حاج المكي - ولاية شرق دارفور

سحر البيان:

- رئيس الجمهورية : تحقيق الاستقرار السياسي القائم على التراضي والتوافق الوطني سيظل هدفا استراتيجيا للبلاد

- رئيس الجمهورية يعلن حالة الطواريء بالبلاد لمدة عام وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات

- البشير: السودان لن ينتكس لمربع العنف والإقصاء

- البشير: نتفهم مطالب الشباب

- جدد رئيس الجمهورية المشيرعمر البشيرالدعوة للرافضين للحوار والسلام للعودة.

- مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية

صحيفة أخبار اليوم:

- رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ لعام وحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات .

- تكليف فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية وممتاز للحكم الاتحادي وسعد لرئاسة مجلس الوزراء وابن عوف للدفاع والدرديري للخارجية وسالم للعدل .

- مراسيم جمهورية بتكليف قيادات عسكرية وأمنية ولاة للولايات و«أخبار اليوم» تنشر الأسماء .

- الفريق أول قوش : البشير سيقود التغيير وسنتخذ إجراءات غير عادية لمكافحة الفساد والحفاظ علي العملة الوطنية .

- د.فيصل: البشير سيظل رئيساً للمؤتمر الوطني ويدير الحوار مع القوى السياسية من منطلق قومي .

صحيفة الوطن:

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- اعلان الطوارئ لعام وحل حكومة الوفاق

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المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- البشير يحل الحكومة ويعلن حالة الطوارئ لمدة عام

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شبكة الشروق نت

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‏ أخبار قناة الملاعب

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