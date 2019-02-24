الشراكة مع العدو خيانة عظمى .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في موقف لافت وغير معهود ، وخروجا عن النمط الذي كان سائدا ، حذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، – الاسبوع الماضي – من خطورة تحالف البعض مع الاحتلال الإسرائيلي بحجة مواجهة إيران وأوضح الاتحاد ان المستهدف بهذا الموقف الخاطئ هو تصفية القضية الفلسطينية .

وتحدث البيان عن فضيحة وارسو وجلوس وزراء عرب مع نتنياهو والفلسطينيون يقتلون والعدو الصهيوني يحتل القدس وينتهك الحرمات والمقدسات وهؤلاء الوزراء يجلسون مع الجزار نتنياهو ولا يستحون من الظهور معه امام الإعلام .

وتابع البيان خرج نتنياهو مزهوا في هذا المؤتمر قائلا: إنها نقلة تاريخية، وطالب وزير خارجية أمريكا بالتقارب والعمل على تحقيق المصالح المشتركة بين العرب وإسرائيل ، ونسي هؤلاء العرب الحاضرون كل ما فعلته إسرائيل وما تفعله في القدس والضفة، وغزة وغيرها”.

ومضى البيان يقول “بل قابل بعضهم بالعبارات الدبلوماسية والتأييد لما يفعله الاحتلال في فلسطين وسوريا، والتنديد بما يفعله المقاومون المحاصرون.. كل ذلك لأجل إقناع أمريكا وإسرائيل بضرب إيران”.

وشدد البيان على أن “كل المؤشرات تدل على أن المستهدف الحقيقي هو القضية الفلسطينية، وتحقيق ما يسمى صفقة القرن”، ودعا البيان إلى “عدم التفريط بالقدس وفلسطين”.

وحذر الاتحاد من أنه “لو حدث فرضا ضرب إيران سيتحول الخليج والجزيرة إلى فوضى هدامة لن يستفيد منها سوى الأعداء”.

وشدد على أن “أمن العالم الإسلامي، بما فيه أمن المنطقة، لن يتحقق من خلال التعاون والتحالف مع العدو المحتل المتربص الذي شعاره المرفوع فوق الكنيست: من النيل إلى الفرات.. والطامع في العودة إلى أرض خيبر، وأرض بني النّضير، والقينقاع، وقريظة بالمدينة المنورة” .

وأردف البيان : “ولا يخفى أن المشروع الصهيوني يقوم على تفكيك الأمة، والفوضى الخلاقة لتنشغل الأمة بمشاكلها وحروبها وتبقى هي متفرجة محققة أمنها واستقرارها”.

وحذر البيان من التطبيع بقوله أن الشراكة والتحالف مع العدو المحتل خطر كبير، بل عدّه علماء الأمة منذ الخمسينات في مصر، والسعودية والعراق، وسوريا، والمغرب وغيرها، خيانة عظمى.

وزاد البيان بأن العالم العربي يعاني من حروب مدمرة في اليمن، وسوريا، وليبيا وغيرها، ولم تحقق هذه الحروب خيرا لشعوبها.

ومضى البيان يقول : “لن تحارب إسرائيل أو أمريكا نيابة عن أحد، وإنما الخسران الكبير يقع على المنطقة بأسرها.

انتهي اقتباسنا من بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهو بيان يوضح الوعي والبصيرة النافذة والترفع عن الصغائر وتحقيق مايرغب فيه احرار الأمة وهذه بوادر إيجابية وستؤدي الى انتصار جبهة الحق على المطبعين والمنادين به.