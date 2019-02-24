سعي اسرائيل للتمدد في افريقيا .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يركز الإعلام الإسرائيلي بشكل واضح علي الحديث عن امكانيات بلاده والعروض الكبري التي يمكن أن يقدمها للافارقة حتي يوظفوها في سبيل نهضتهم وتنميتهم وذلك في سبيل التمهيد للدبلوماسية الإسرائيلية أن تجد لها موطئ قدم في هذه القارة الهامة والتي يعمل البعض وبالذات امريكا واوروبا علي نهبها والاحتيال على شعوبها والعمل بجد من أجل الاستفادة من مواردها الكبرى التي لم يتم توجيهها الصحيح لخدمة شعوبها المحتاجة الي الكثير من العمل حتي تلحق بركب الدول المتقدمة.

في هذا السياق نقلت مجلة يسرائيل ديفنس للعلوم العسكرية عن وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن “سبعمائة مليون دولار تنتظر الشركات الإسرائيلية المعنية بتوسيع صادراتها الى أفريقيا، لأنها قارة مستهدفة بصورة مهمة من قبل قطاع الصناعات والشركات الإسرائيلية التي لديها القدرة على المزيد من التوسع، واستغلال الفرص السانحة هناك في ظل المقدرات والإمكانيات الهائلة التي تحوزها القارة”.

ونقول هنا ان اسرائيل التي تعرض خدماتها للافارقة إنما تهدف إلى تحقيق هدفين الاول اقتصادي كغيرها من القوى الطامعة في خيرات القارة البكر والساعية الى جني أرباح قد تصل في مدد قريبة الي مليارات الدولارات خاصة وأن علاقاتها التجارية وميادين الاستثمار ليست مفتوحة أمامها بشكل تام في كثير من المناطق ، وللبعض اعتراضات علي سياساتها التوسعية وكونها دولة مستعمرة مما يجعلها تجتهد لتاسيس تواجد لها في بعض الدول الأفريقية بشراء سياسيين نافذين وحتي بعض الملوك والرؤساء يكونوا قابلين للشراء وهذا ما قد يتم سواء مباشرة أو عبر وسائط تجتهد لتلميع صورة إسرائيل وتقديمها كدولة متقدمة متحضرة يحتاج الأفارقة الي خدماتها.

هذا هو الهدف الاول لسعي إسرائيل أن تتمدد في افريقيا وهو الهدف الاقتصادي الذي تلتقي فيه مع غيرها من الجهات الاستثمارية سواء كانت دولا أو شركات أو أفراد ، اما السبب الثاني والمهم بالنسبة لإسرائيل الذي يجعلها تسعي لخلق تواجد لها في افريقيا هو هدف سياسي إذ تسعي لكسب مساحات جديدة في القارة تشكل فيها حضورا واضحا ينهي ما كان سائدا عند الكثير من الأفارقة حكاما ومحكومين ومستقرا في أذهانهم وهو أن إسرائيل كيان استعماري غاصب يحتل الارض ويصادر حقوق الشعب الفلسطيني بل يقتل المناضلين من أجل تحرير أرضهم وهذا ما يذكر الشعوب الأفريقية بنضالها ضد المستعمر وسعيها المستمر لنيل الاستقلال وتضحيات آبائهم الذين قادوا حركات التحرر واصبحوا نماذج تحتذي في النضال والتضحية والفداء ، ومايعيشه الشعب الفلسطيني الان من عذابات ويكابده من ويلات الاحتلال ويقدمه من تضحيات ومجاهدات تقابلها إسرائيل بعنف مفرط يصل الي هدم البيوت وتجريف المزارع وحتي قتل الاطفال والنساء وكل من يرفع راية تتحدي الاحتلال باي شكل من الأشكال ، هذه الممارسات الإسرائيلية جعلت صورة الكيان الصهيوني سيئة جدا في أذهان الأفارقة وينظر له غالبهم باعتباره قوة شر لايستحق أن تقيم معه دولهم اي شكل من أشكال العلاقة لذا فإن إسرائيل تجتهد لإزالة هذه الصورة عنها عند الشعوب الأفريقية وتحاول قدر استطاعتها الظهور بمظهر الدولة العصرية التي تحتاج الكثير من دول العالم الي خدماتها .