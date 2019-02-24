عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 24 فبراير 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: الانتباهة الرئيس يطيح بـ”بكري” ويعين”ابن عوف” أيلا رئيسًا للوزراء..وجلسة طارئة للبرلمان لتمرير”الطوارئ” مقتل وجرح”24″ شخصًا في أعمال شعب بأبيي البرلمان يقطع إجازته لتمرير حالة الطوارئ الصيحة إعفاء”بكري” و”معتز” وتعيين”ابن عوف” و”إيلا” هدوء في مدن البلاد كافة وانخفاض في أسعار الدولار الوطني يؤكد إعلان الطوارئ لحسم الفساد ولا يستبعد تأجيل مؤتمره العام اتهام بنك بسحب”5″ مليارات من حساب شركة كبرى قطر تؤكد استمرار دعمها لاتفاقية سلام دارفور السوداني أصداء واسعة لإعفاء بكري وتعيين إيلا رئيسًا للوزراء اتجاه لتأجيل المؤتمر العام لـ”الوطني” والشعبي يؤيد قرارات البشير بنك السودان يسلم المصارف”1.8″ مليار جنيه مبعوث أمير قطر يصل الخرطوم ويلتقي البشير بدء اجتماعات ترسيم الحدود بين الخرطوم وجوبا علي الحاج يطالب بتقديم المتورطين في قضايا الفساد للمحاكمة عمان تصدر قرارًا بشأن”690″ معلمًا سودانيًا وصول القوات السعودية المشاركة في التمرين البدري ببورتسودان Advertisements المستقلة الوطني: نرفض أية محاولات لخطف الدولة قبل 2020 “21” محطة تقوية لإذاعة الفرقان وزيادة نشاط جمعية القرآن بالولايات قيادي بالشعبي: تجمع المهنيين شكل هلامي وناس معاشات أخبار اليوم الفريق أول ابن عوف نائبًا أول ووزيرا للدفاع وأيلا رئيسًا للوزراء رئيس الجمهورية يجتمع بمبعوث أمير قطر ببيت الضيافة خطاب البشير يثير جدلا واسعا ومطالبة بوقف قانون الطوارئ التربية: امتحانات الشهادة السودانية لن تتأثر بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد علي الحاج: أريد أن أسأل الرئيس هذا السؤال ولا أعرف تجمع المهنيين المجهر السياسي الفريق أول”عوض بن عوف” نائبًا أول للرئيس و”أيلا” رئيسُا لمجلس الوزراء علي الحاج: خطاب”البشير” تصالحي تسامحي وقدم معالجات سياسية الوطني يصدر قرارًا بتولي نوابه بالولايات والمحليات رئاسة الحزب صلاح قوش: الرئيس ملتزم بالدستور وما سيتقرر بشأنه وفقًا لآليات التشاور الواسع آخر لحظة “آخر لحظة” تكشف ملامح التشكيل الوزاري الجديد مرشح سابق يعلن ترشحه للرئاسة في 2020 الوطني: الأجواء الحالية”فوضوية” والطوارئ للحسم السجن لطالبتي ثانوي تعاطين الحشيش عفاف تثير المشاكل في النيل الأزرق

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 24 فبراير 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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