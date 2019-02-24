خالد حسن كسلا يكتب جهاز الأمن والمخابرات يستردها ..برافو

> مائة مليار جنيه سوداني ..يستردها جهاز الأمن و المخابرات الوطني بواسطة وحدة مكافحة الفساد التابعة له..و يعيدها إلى بنك الخرطوم. .

> و وحدة مكافحة الفساد هذه ..منذ أن أنشئت و علقت لافتتها على شارع الجامعة قبالة مجلس الوزراء و حتى الآن ظلت تكدح لمكافحة الفساد ..و هاهو استرداد المائة مليار جنيه انجازها..

> فخلال أربعة اشهر اعيدت الاموال ..و هي اموال مخصصة للتمويل الاصغر بدون رهانات طبعاً ..و هذا ما شجع المجرمين على نهبها و تحويلها إلى غير مستحقيها و مستحقوها عددهم مقدر بألفي شخص ..بواقع خمسين مليون جنيه ( بالقديم )

> و هل جهاز الأمن استردها من الألفين أم إنها لم تصلهم ..؟ و هذا هو خطأ أن تتبع مؤسسة للتمويل الاصغر الذي لا يرتبط بالرهانات العقارية إلى البنوك..؟ فالتمويل الاصغر رهانه الشيكات لأن المستحقين له هم الفقراء..

> و يبدو أن الأمر لا يخرج من دائرة فكرة التراجعات الحادة غير المعلنة التي تدهش بها الحكومة هذه الايام الناس ..أيضاً في الداخل و الخارج ..فالتطور الآن على صعيدي الداخل و الخارج على السواء ..

> ففي الاوساط الحكومية يدور الهمس حول تفكير الحكومة في الاستيلاء على جميع اموال المسؤولين المودعة في بنوك داخل السودان و خارجه ..

> الحكومة تقول بأن اموال المسؤولين في الخارج ستصبح من نصيب الشعب السوداني ..أي ستدخل خزينة الدولة الخاضعة لولاية وزارة المالية..

> مع أننا نعلم أن الاموال العامة المجنبة ..أي خارج خزينة الدولة هي اضعاف اضعاف هذه الاموال التي اصبحت خاصة بالفساد و عبرت الحدود و البحر. .

> و تقول المصادر التي افادت جهة نعلمها و يمكن أن نكشف عنها ..تقول بأن اموال السياسيين المهربة بطريقة غير مشروعة تقدر بمئات الملايين من الدولارات ..

> كلها – مع شح أو انعدام النقد الأجنبي – مهربة إلى خارج البلاد ..فإن المهربين وجدوا بيئة الفساد مواتية ..و وجدوا الاجواء مفتوحة بثغرات حكومية شأنها شأن الحدود البرية التي تهرب عبرها السلع باختلاف انواعها..صمغ و وقود و ذهب ..

> فالنقد الأجنبي يهرب جواً ..و الصمغ يهرب براً ..و يبقى لنا الفول السوداني بضرره الصحي و سعره المرتفع بسبب هذا الاقتصاد المستباح..

> الحكومة ترى أن كل هذا حالات فساد و اختلاسات مورست خلال تولي هؤلاء المسؤولين مناصب تنفيذية و دستورية..

> الحكومة تتجه -حسب المعلومات – لتجميد ارصدتهم باعتبارها ملكاً للشعب السوداني ..

> لكننا هنا نقول بأن ترليونات الاموال المجنبة في خزانات موازية لخزينة وزارة المالية هي أيضاً ملك للشعب السوداني ..فلماذا تتجاوزها الحكومة إلى تجميد ارصدة في الخارج هربت من خلال ثغراتها..؟

> و ثغراتها هذه يمكن أن تستمر دون أن تسدها الحكومة ..فيظهر مزيد من ارصدة الفساد مستقبلاً في ( الخارج و الداخل) أيضاً..

> و كل ما تقوله الحكومة و رئاسة الجمهورية عن الفساد الآن ..كانتا تقولانه بالأمس ..فالفساد محرم بالأمس و اليوم و غداً ..

> لكن المشكلة في أن الثغرات الحكومية التي ينفذ منها مستمرة من الأمس و إلى الآن و إلى الغد ..و تتراكم ارصدة الفساد التي تود الحكومة تجميدها الآن في ( الداخل و الخارج)

> أمس الأول كان حديث رئيس الوزراء عن مكافحة الفساد و غسل الاموال و تمويل الارهاب في ندوة برعاية إقليمية ..لكنه ادخل مفردة ( الفساد )دون طلب إقليمي أو دولي ..فالطلب محصور في الأخيرين لأن واشنطن و إسرائيل تتضرران منهما في استقرارهما. .و لا تتضرران من فساد ثغراته مستمرة من الأمس إلى اليوم و إلى الغد..

> و واشنطن و إسرائيل يريدان استمرار تنامي ارصدة الفساد السوداني في الداخل و الخارج ..لأنه مما يحقق لهما افضل مما يكلفهما الاموال الطائلة لاشعال الحروب. .

> لكن جهاز الأمن يستيقظ الآن ضمير الحكومة ..و يرى أنه لا بد مما ليس منه بد ..حتى و لو كان المسترد من المال يساوي واحداً على مليون من المسروق و المختلس و المغسول و المحتال فيه مثل التمويل الاصغر..

غداً نلتقي بإذن الله..

خالد حسن كسلا

جريدة الانتباهه