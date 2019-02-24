الهلال السوداني في ضيافة زيسكو الزامبي

الخرطوم: باج نيوز

سيكون ملعب”ليفي موانواسا” في السادسة من مساء اليوم”الأحد” مسرحًا للمواجهة التي تجمع الهلال السوداني بنظيره زيسكو الزامبي في بطولة الكنفدرالية لحساب المرحلة الثالثة من المنافسة.

ويبحث ممثل السودان أفريقيًا عن نتيجة إيجابية يدعم بها حظوظه في الترقي للدور القادم من البطولة، إذ يملك في جعبته ثلاث نقاط من فوزٍ وخسارة.

وحقق”الأزرق” انتصارًا بملعبه في المرحلة الأولى على نظيره الأشانتي الغاني بهدف وحيد، قبل ان يسقط خارج ملعبه أمام ناكانا الزامبي.

وخاض الفريق تجربة إعدادية في معسكره الذي أعقب مباراته أمام ناكانا حيث تعادل أمام ديناموز شهدت مشاركة كل اللاعبين.

وسيلعب الهلال مواجهة اليوم وسط متغييرات عديدة على الصعيد الفني والإداري بعدما تم الاستعانة بالتونسي نبيل الكوكي للمرة الثالثة بجانب صلاح أحمد آدم على خلفية إقالة مواطنه الزعفوري.

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ويعي نبيل الكوكي أنّ مهمته في مواجهة اليوم لن تكون سهلة بأي حالٍ من الأحوال لا سيما وأنه مطالبًا بالفوز من أجل الإبقاء على آماله كبيرة في التأهل.

ويؤمن مدرب الهلال بقدرة فريقه على تحقيق الانتصار، وأوضح في مؤتمر صحفي سبق اللقاء بأنه ركزّ على الجانب النفسي لإبعاد اللاعبين عن الإحباط بعد الخسارة أمام ناكانا.

ويفقد”الأزرق” في لقاء اليوم إيمانويل لعامل الإيقاف، وصهيب الثعلب ونزار حامد بسبب الإصابة، لكّن الفريق استعاد خدمات عدد من لاعبيه.

ومن المحتمل أن يدفع الجهاز الفني بتشكيلة تضم كلاً من جمال سالم، السمؤال ميرغني، حسين الجريف، عمار الدمازين، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، بوبكرا ديارا، شرف الدين شيبوب، فارس عبد الله، فيما سيقود الهجوم وليد الشعلة، وإدريسا أمبومبو.

وفي مباراة ثانية بذات المجموعة، يواجه ناكانا الزامبي نظيره الأشانتي الغاني ويملك كل فريق ثلاث نقاط في رصيده.

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