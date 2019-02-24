الانتباهة: نجل قرنق يتهم سلفا بإخفاء نتائج التحقيق بمقتل والده

الخرطوم: باج نيوز

اتهم نجل زعيم ومؤسس الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت والحركة الشعبية بإخفاء نتائج التحقيق في مقتل والده في العام 2005م.

وقال مبيور بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأحد” إن الحركة الشعبية فشلت بعد وفاة والده، بدليل أنها لم تعلن حتى اللحطة نتائج تحقيق مقتل”د.جون قرنق”.

وأضاف أن الحركة الشعبية أقدمت على أكبر مؤامرة في تاريخها بإغلاق التحقيق وإسكات كل الأشخاص الذين طالبوا بكشف نتائج التحقيق كوزير الداخلية”أليو أجانق أليو” الذي أكّد وجود خطأ.

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