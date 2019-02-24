ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الاحد 24 فبراير 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الاحد 24 فبراير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية .
صحيفة أخبار اليوم:
الفريق أول ابن عوف نائباً أول ووزيراً للدفاع وأيلا رئيساً للوزراء .
رئيس الجمهورية يجتمع بمبعوث أمير قطر ببيت الضيافة .
التربية : امتحانات الشهادة لن تتأثر بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد .
د.علي الحاج : لا أعرف تجمع المهنيين .
النائب الاول ووزير الدفاع ورئيس الوزراء والولاة يؤدون القسم اليوم امام البشير .
صحيفة الوطن:
“الوطني”: الطوارئ لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومكافحة الفساد
ابن عوف نائباً أول ووزيراً للدفاع وأيلا رئيساً للوزراء
مسؤول مصري: أمن و استقرار السودان خط أحمر
الحكومة العمانية تصدر قراراً بشأن 690 معلماً سودانياً
وصول القوات السعودية المشاركة في التمرين البحري بالسودان
قطر يؤكد دعمها لاتفاقية سلام دارفور
صحيفة الأخبار
ابن عوف نائباً أول للرئيس وإيلا رئيساً لمجلس الوزراء
الوطني: مرشح الحزب في انتخابات 2020 يحدده المؤتمر العام
مبعوث قطري يبحث مع البشير آفاق التعاون والعلاقات
صحيفة مصادر
تأجيل المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني
ابن عوف بديلاً لبكري وإيلا رئيساً للوزراء
صحيفة الصيحة
إعفاء (بكري) و(معتز) وتعيين (ابن عوف) و(ايلا)
هدوء في مدن البلاد كافة وانخفاض في أسعار الدولار
الوطني يؤكد إعلان الطوارئ لحسم الفساد ولا يستبعد تأجيل مؤتمره العام
إتهام بنك بسحب (5) مليارات من حساب شركة كبرى
صحيفة السوداني
أصداء واسعة لإعفاء بكري وتعيين إيلا رئيساً للوزراء
اتجاه لتأجيل المؤتمر العام لـ”الوطني” والشعبي يؤيد قرارات البشير
بنك السودان يسلم المصارف (1.8) مليار جنيه
صحيفة المجهر
الفريق أول “عوض بن عوف” نائباً أول للرئيس و”إيلا” رئيساً لمجلس الوزراء
“علي الحاج”: خطاب “البشير” تصالحي تسامحي وقدم معالجات سياسية
صحيفة آخر لحظة
(آخر لحظة) تكشف ملامح التشكيل الوزاري الجديد
تعيين ابن عوف نائباً أول وإيلا رئيساً للوزراء
مرشح سابق يعلن ترشحه للرئاسة في 2020
صحيفة الإنتباهة
الرئيس يطيح بـ(بكري) ويعين (ابن عوف)
(إيلا) رئيساً لوزراء
وجلسة طارئة للبرلمان لتمرير (الطوارئ)
صحيفة الدار
ردود فعل عالمية لقرارات التغيير في السودان
مرسوم بتعيين ايلا رئيساً لمجلس الوزراء وابن عوف نائباً ووزيراً للدفاع
وزارة التربية تعلن اكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة السودانية
بالصورة والقلم: طفل يروي للمحكمة مشاهدته مقتل عريس
توقف طالب جامعي بتهمة قتل فتاة رفضت الزواج منه
اليوم لطلاب الشهادتين:امتحان الفقه والعقيدة للاساس واللغة الانجليزية للثانوي
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