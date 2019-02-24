اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاحد 24 فبراير 2019م هذا الصباح

نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم الاحد 24 فبراير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة الدار

ردود فعل عالمية لقرارات التغيير في السودان

مرسوم بتعيين ايلا رئيساً لمجلس الوزراء وابن عوف نائباً ووزيراً للدفاع

وزارة التربية تعلن اكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة السودانية

بالصورة والقلم: طفل يروي للمحكمة مشاهدته مقتل عريس

توقف طالب جامعي بتهمة قتل فتاة رفضت الزواج منه

اليوم لطلاب الشهادتين:امتحان الفقه والعقيدة للاساس واللغة الانجليزية للثانوي

الانتباهة

الرئيس يطيح بـ”بكري” ويعين”ابن عوف”

أيلا رئيسًا للوزراء..وجلسة طارئة للبرلمان لتمرير”الطوارئ”

مقتل وجرح”24″ شخصًا في أعمال شعب بأبيي

البرلمان يقطع إجازته لتمرير حالة الطوارئ

الصيحة

إعفاء”بكري” و”معتز” وتعيين”ابن عوف” و”إيلا”

هدوء في مدن البلاد كافة وانخفاض في أسعار الدولار

الوطني يؤكد إعلان الطوارئ لحسم الفساد ولا يستبعد تأجيل مؤتمره العام

اتهام بنك بسحب”5″ مليارات من حساب شركة كبرى

قطر تؤكد استمرار دعمها لاتفاقية سلام دارفور

صحيفة الوطن:

“الوطني”: الطوارئ لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومكافحة الفساد

ابن عوف نائباً أول ووزيراً للدفاع وأيلا رئيساً للوزراء

مسؤول مصري: أمن و استقرار السودان خط أحمر

الحكومة العمانية تصدر قراراً بشأن 690 معلماً سودانياً

وصول القوات السعودية المشاركة في التمرين البحري بالسودان

قطر يؤكد دعمها لاتفاقية سلام دارفور

السوداني

أصداء واسعة لإعفاء بكري وتعيين إيلا رئيسًا للوزراء

اتجاه لتأجيل المؤتمر العام لـ”الوطني” والشعبي يؤيد قرارات البشير

بنك السودان يسلم المصارف”1.8″ مليار جنيه

مبعوث أمير قطر يصل الخرطوم ويلتقي البشير

بدء اجتماعات ترسيم الحدود بين الخرطوم وجوبا

علي الحاج يطالب بتقديم المتورطين في قضايا الفساد للمحاكمة

عمان تصدر قرارًا بشأن”690″ معلمًا سودانيًا

وصول القوات السعودية المشاركة في التمرين البدري ببورتسودان

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المستقلة

الوطني: نرفض أية محاولات لخطف الدولة قبل 2020

“21” محطة تقوية لإذاعة الفرقان وزيادة نشاط جمعية القرآن بالولايات

قيادي بالشعبي: تجمع المهنيين شكل هلامي وناس معاشات

أخبار اليوم

الفريق أول ابن عوف نائبًا أول ووزيرا للدفاع وأيلا رئيسًا للوزراء

رئيس الجمهورية يجتمع بمبعوث أمير قطر ببيت الضيافة

خطاب البشير يثير جدلا واسعا ومطالبة بوقف قانون الطوارئ

التربية: امتحانات الشهادة السودانية لن تتأثر بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد

علي الحاج: أريد أن أسأل الرئيس هذا السؤال ولا أعرف تجمع المهنيين

صحيفة مصادر

تأجيل المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني

ابن عوف بديلاً لبكري وإيلا رئيساً للوزراء

المجهر السياسي

الفريق أول”عوض بن عوف” نائبًا أول للرئيس و”أيلا” رئيسُا لمجلس الوزراء

علي الحاج: خطاب”البشير” تصالحي تسامحي وقدم معالجات سياسية

الوطني يصدر قرارًا بتولي نوابه بالولايات والمحليات رئاسة الحزب

صلاح قوش: الرئيس ملتزم بالدستور وما سيتقرر بشأنه وفقًا لآليات التشاور الواسع

آخر لحظة

“آخر لحظة” تكشف ملامح التشكيل الوزاري الجديد

مرشح سابق يعلن ترشحه للرئاسة في 2020

الوطني: الأجواء الحالية”فوضوية” والطوارئ للحسم

السجن لطالبتي ثانوي تعاطين الحشيش

عفاف تثير المشاكل في النيل الأزرق

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