آخر لحظة: الكشف عن ملامح التشكيل الوزاري الجديد

الخرطوم: باج نيوز

كشفت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأحد” عن معلومان جديدة بشأن التشكيل الوزاري المرتقب، وقالت إنه سيتم إضافة وزارة جديدة وذلك بفصل المعادن من النفط بالعودة لما كانت عليه في وقت سابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ورئيس الوزراء محمد طاهر إيلا سيبدآن اعتبارًا من اليوم سلسلة مشاورات مع القوى السياسية بهدف تشكيل الحكومة، فيما سيتم تقليص حصة المؤتمر الوطني في الحكومة الجديدة، ولن يتم إغفال الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني، وسيتم الاشتراط على الشركاء في الحكومة تقديم أصحاب الكفاءات.

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وقالت الصحيفة إنه من المتوقع تقليل الوجوه العسكرية إلى حد كبير جدًا، وربما عدم تعيين شخصيات ذوي خلفية عسكرية.

وأوضحت الصحيفة أنه يتوقع إلا يتجاوز تشكيل الحكومة عشرة أيام.

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