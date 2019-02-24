ابرز عناوين الصحف السودانية الرياضية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الاحد 24 فبراير 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية الرياضية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الاحد 24 فبراير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة قوون:

الفرقة الهلالية تنازل زيسكو في أم المعارك الأفريقية

الكوكي يُعلن الجاهزية ويتعهد بالظهور المشرف للأزرق وجورج يرفع راية التحدي

الكاردينال يتابع البروفةالختامية بأندولا ويحث الأقمار على القتال ويرصد الحوافز بالدولار

المريخ يحل بسوسة ويستهل إعداده لليتوال

نجم مانشيستر يونايتد يصل الخرطوم للانضمام للقمة السودانية .. ونجاح باهر لندوة القنصلية المصرية

صحيفة الصدى :

المريخ يصل سوسة وسط استقبال كبير ويدشن تحضيراته للنجم

الهلال في مواجهة نارية أمام زيسكو الزامبي في الكونفدرالية

العابد يلتحق بالجهاز الفني للأحمر ويشرف على تأهيل العقرب

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ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ

ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻭﺯﻳﺴﻜﻮ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻚ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﺍﻟﻜﻮﻛﻲ: ﺟﺌﻨﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺑﻼﻋﺒﻲ ﺍﻟﻬﻼﻝ

ﺳﻬّﻠﺖ ﻣﻬﻤﺘﻲ

ﻣﺪﺭﺏ ﺯﻳﺴﻜﻮ: ﺍﺣﺘﺮﻡ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻛﻔﺮﻳﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻧﺆﻛﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﺟﻴﻨﺎﺭﻭ ﻳﺆﻛﺪ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻳﺴﻜﻮ

ﺭﻭﺡ ﻃﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﺮﺗﺪﻱ ﺍﻻﺑﻴﺾ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﻀﻴﻒ

ﺑﺎﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﺼﻞ ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ﻟﺘﺸﺮﻳﻒ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻳﻮﻡ

ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻮﻛﻲ

ﻧﻜﺎﻧﺎ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﺍﻻﺷﺎﻧﺘﻲ ﻛﻮﺗﻮﻛﻮ ﺍﻟﻐﺎﻧﻲ ﺑﻤﻠﻌﺒﻪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﻴﺘﻮﻱ

ﻣﺪﺍﻓﻊ ﻧﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪ: ﺭﺩﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯﺍﺕ ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻻﺷﺎﻧﺘﻲ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ

ﺟﺎﻛﺴﻮﻥ ﻟـ ’’ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ :’’ ﻟﻦ ﺍﻧﺴﻰ ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺳﺄﻛﻮﻥ ﺍﻭﻝ

ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ

ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻭﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ

ﺍﻟﺰﻟﻔﺎﻧﻲ: ﺣﻀﺮﻧﺎ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻣﺒﻜﺮﺍ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ : ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻛﺒﻴﺮ

ﻭﻧﺸﻜﺮ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺗﻲ ﻋﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ

ﺷﺪﺍﺩ ﻳﺆﻛﺪ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﻳﻘﻮﻝ

ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﺺ ﺃﺑﻌﺪﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ

ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻓﻮﺯ ﻣﺼﺮ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻫﻮ ﻓﺨﺮ ﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﺩﻱ

ﺍﻟﻨﻴﻞ

ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻳﻮﻧﺲ: ﺭﻏﻢ ﻓﺮﺣﺘﻲ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺼﺮ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺃﻣﻢ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﻲ

ﺣﺰﻳﻦ ﻟﻌﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﻗﺎﻗﺎﺭﻳﻦ: ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﺪ ﻓﺎﺯﺕ ﺑﻬﺎ

ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﺕ

ﻃﺎﻫﺮ ﺃﺑﻮﺯﻳﺪ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻮﻧﻔﺮﺍﻧﺲ ﻭﻳﻌﺘﺬﺭ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻩ

ﻟﻈﺮﻑ ﻃﺎﺭﺉ

ﺃﺑﻮ ﺣﺮﺍﺯ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ

ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﻫﺴﺎﻱ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛﺎﻥ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ

ﻋﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

’’ ﻫﻼﻻﺏ ﺑﺄﺩﺏ ’’ ﻳﺰﻭﺭﻭﻥ ’’ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ’’ ﻭﻳﺸﻴﺪﻭﻥ ﺑﺎﻻﻧﻔﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ

صحيفة الزعيم

بعثة المريخ تصل تونس. ….وترحاب كبير من النجم والسفارة

الأحمر يتدرب بعد ساعات من وصوله. …الزولفاني يصطحب الخماسي للطبيب ويؤكد : طموحنا النهائي

البعثة الإدارية تحتج على الفندق ….إدارة الساحلي تستجيب …..والفحوصات تؤكد مشاركة العقرب في الإياب

وصلت سوسة نهار أمس : استقبال جيد للمريخ في تونس ورئيس البعثة يشيد

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