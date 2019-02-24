قرارات رئاسية بإنشاء مركز فيدرالي لمحاربة الفساد وحل ديوان المظالم العامة

د ب أ – أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مساء السبت (الأحد بالتوقيت المحلي للسودان)، قرارين بتكوين مركز فيدرالي لمحاربة الفساد، وحل ديوان المظالم العامة والحسبة في المنطقة المركزية والولايات.

وتأتي قرارات البشير تماشيا مع خطابه الذي ألقاه أمس الجمعة، وحمل حزمة من القرارات بينها إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات.

وشكلت قضايا الفساد في نظام الخرطوم، جدلا واسعا، حيث اعتبرها مراقبون وتنفيذيون وسياسيون أساسا للأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد.

وكان رئيس القضاء السوداني حيدر أحمد دفع الله، أصدر نهاية مارس 2017، قرارًا بتأسيس محكمة جنايات تختص بمكافحة الفساد ومخالفات المال العام, وقد أحُيل للمحكمة عند افتتاحها في أبريل الماضي نحو “60” من المشتبه بهم.

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