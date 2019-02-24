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شاهد بالصور : وصول قوات سعودية إلى السودان

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مصدر الخبر / المشهد 0 تبليغ

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RT / أفادت وسائل إعلام سودانية، مساء السبت، بأن القوات البحرية المشاركة في التمرين البحري السوداني السعودي المشترك “الفلك 3” وصلت إلى مدينة بورتسودان الساحلية شرقي البلاد.

وأفادت ‏سفارة المملكة لدى السودان بأن قائد التمرين العقيد البحري الركن رشيد بن راشد الحربي كان في استقبال القوات السعودية.

ومن المقرر انطلاق فعاليات التمرين الأحد بقاعدة بورتسودان البحرية بمشاركة مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية.

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