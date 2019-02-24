توقيف عصابة (تنزيل أموال) في أم درمان

أفلحت السلطات في ضبط عصابة مكونة من 3 أفراد تقوم بتزييف الدولار باستخدام عمليات تنزيل الأموال في أم درمان وفيما عثرت على 8 آلاف دولار مزيف، وضبط (أحجبة) و(محايات) وقوارير تحتوي على عطور ومياه غير معروفة تستخدم في تنزيل الأموال، ووجه وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود، بفتح بلاغ في مواجهة المتهمين بمخالفة نص المادتين (117/119) من القانون الجنائي لسنة 1991م بعد القبض على المتهمين وتحريز المعروضات.

وأكدت المصادر حسب صحيفة الإنتباهة أن معلومات نوعية وردت إلى السلطات تفيدهم بأن هناك منزلاً بأم درمان مشتبه فيه بتزييف العملات الأجنبية عن طريق تنزيل الأموال، ليتم إصدار أمر تفتيش صادر من نيابة أمن الدولة ومن ثم مداهمة المنزل المشتبه، حيث تم العثور على مبلغ (8) آلاف دولار مزيفة إلى جانب العثور على مبلغ (7) آلاف جنيه، من العملات القديمة جداً من فئة الخمسين جنيهاً، وبالتحريات الميدانية اتضح استخدام العملات القديمة لأعمال التزييف، إضافة إلى ضبط مبلغ (4) آلاف جنيه من العملات الجديدة، فيما كشفت ذات المصادر عن ضبط السلطات بالمنزل على طلاسم (حجبات) و(محايات).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)